6 Stunden Wiedergabezeit. Für Stereo-Sound koppeln

Der Akku bietet 6 Stunden Wiedergabezeit bei voller Ladung und verfügt über eine Lautstärketaste. Sie können ihn mit einem identischen Philips Georg Jensen-Lautsprecher koppeln, um Ihre Musik in Stereo zu genießen. Drücken Sie einfach die Ein-/Ausschalttaste für 2 Sekunden.