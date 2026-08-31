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Eingestellt
TAJS30/00
Musik abspielen. Mit Stil.
Wunderbare Form und tolles Gefühl. Mit dem Stoff bespannten Lautsprecher aus Wollmischgewebe und der Kopfplatte aus poliertem Edelstahl wird dieser kleine Bluetooth-Lautsprecher überall zum Blickfang, mit klarem Sound und bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit.
Bluetooth®
4 W Ausgangsleistung
6 Stunden Wiedergabezeit
Wasserfest gemäß IPX7
Dieser kleine, geschwungene Bluetooth-Lautsprecher, der gemeinsam mit Georg Jensen entwickelt wurde, ist einfach und doch beeindruckend. Die Kopfplatte aus poliertem Edelstahl steht im Kontrast zum haptischen Kvadrat-Lautsprechergewebe. Diskrete Markenlogos verweisen subtil auf Philips und Georg Jensen.
Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.
Der Akku bietet 6 Stunden Wiedergabezeit bei voller Ladung und verfügt über eine Lautstärketaste. Sie können ihn mit einem identischen Philips Georg Jensen-Lautsprecher koppeln, um Ihre Musik in Stereo zu genießen. Drücken Sie einfach die Ein-/Ausschalttaste für 2 Sekunden.
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