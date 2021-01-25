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Eingestellt
SHB5250WT/00
14,2-mm-Treiber/offen
Earbud
Flach-Kabel
Die gummierte flexible Kabelentlastung zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und verlängert somit die Lebensdauer.
Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Bassöffnung an den Ohrhörern für satte Bässe
3.1
von 5
76
Bewertungen
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5250WT Bluetooth-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5250BK Bluetooth-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Shb5250hasser
19/04/2016
Deutschland
Kopfhörer mit gutem Design und schönem Klang
Ich habe vor knapp 2 Wochen die PHILIPS SHB5250BL/00 Kopfhörer bekommen und ziehe nun eine erste Bilanz. Lieferumfang: Philips SHB5250 Bluetooth Kopfhörer, USB-Micro Ladekabel, Anleitung. Die Kopfhörer waren gut verpackt. Der Inhalt bestand aus den Kopfhörern sowie ein Ladekabel der gleichen Farbe und einer Anleitung die gut und leicht zu verstehen war durch die aufgedruckten Bilder. Kommen wir zuerst zur Verarbeitung der MyJam Fresh Tones Kopfhörer welche echt Klasse ist, diese sehen qualitativ Hochwertig aus und lassen sich auch super tragen. Es stehen schöne Farben zur Auswahl ich habe mich für die blau farbigen entschieden diese springen einem sofort ins Auge und sind sehr ansprechend. Das Bluetooth Pairing mit dem Laptop/ Tablet/ Handy funktionierte reibungslos und lies sich auch immer wieder reibungslos verbinden. Ich trage diese Kopfhörer nun jeden Tag mit mir rum, sei es auf dem Weg zur Arbeit, im Bus oder in der Bahn eigentlich rund um die Uhr sobald ich das Haus verlasse. Die Kopfhörer haben einen Super Klang die Höhen, die Tiefen sowie die Basstöne kommen super durch. Was ich persönlich sehr gut finde ist das die Umgebungsgeräusche nicht komplett unterdrückt werden wodurch man noch etwas (wenn auch nicht so viel) von der Umgebung mitbekommt. Die Kopfhörer lassen sich separat Lauter oder Leiser einstellen und auch die Fernbedienungsfunktion funktioniert einwandfrei, sodass ich nicht immer mein Handy aus der Hosentasche rausholen muss um den nächsten Titel zuspielen oder die Musik oder meine Serie kurz zu unterbrechen. Beim Telefonieren lief alles Reibungslos ich konnte den Anrufer klar und deutlich verstehen und andersherum ebenfalls. Die Akkulaufzeit bei Dauernutzung lag um die 4 Stunden bei 70-80% Lautstärke. Das Aufladen der Kopfhörer läuft recht schnell Sie bei einer Aufladungszeit von 2 ½ Stunden wieder voll einsatzbereit. Fazit: Ich kann diese Kopfhörer weiterempfehlen und kann auch hier wieder sagen dass der Klang und der Tragekomfort der Kopfhörer super ist. Ich kann PHILIPS in den hier angegeben Punkten nur zustimmen. Jedes Musik Genre lässt sich gut über die Kopfhörer abspielen von Hip Hop über Rock bis Reggae.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5250BL Bluetooth-Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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