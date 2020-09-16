Die elektrische Milchpumpe SCF396/11 von Philips Avent ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Das Gerät ist nicht vergleichbar mit der klobigen und schweren Leih-Milchpumpen vom Orthopäden. Die SCF396/11 ist sehr leise und vor allem klein und handlich. Das Gerät kann man neben einem schlafenden Baby nutzen ohne das Kind durch die Pumpgeräusche zu wecken. Es schnurrt wie ein kleines Kätzchen. Die Bedienung ist ebenso zufriedenstellend. Sehr intuitiv gestaltet, die man auch ohne langem studieren der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen kann. Mit der Einstellungsmöglichkeit der Pumpintensität, hat man genügend Stufen (insgesamt 16), um den benötigten Druck einzustellen. So ist der ganze Prozess ein wirklich komfortabler. Mit der Stimmulationseinstellung kann man zusätzlich den Abpumpprozess in Gang setzten. Die beigepackten Silikonkissen sind sehr weich und komfortabel. Selbst nach längerem Abpumpen gibt es keine schmerzhaften Druckstellen. Ebenso praktisch ist das ebenfalls beigepackte Fläschchen. Nachdem das Gerät auch aufgeladen werden kann und ohne direkten Stromanschluss genutzt werden kann, ist es auch super für Reisen geeignet oder man kann das Gerät auch locker in Räumen nutzen, wo keine Stromanschlüsse leicht erreichbar sind. Aber ein regelmäßiger Blick auf die Ladeanzeige ist wichtig. Etwas langwierig ist das Abpumpen mit nur einer einzelnen Milchpumpe. Man könnte jedoch als Zubehör eine weitere Pumpe dazu kaufen und zwei parallel zu nutzen. Die Pumpe ist sehr empfehlenswert und macht einen sehr modernen und praktischen Eindruck. Ich hatte in der Vergangenheit kaum eine Milchpumpe genutzt, da die Geräte klobig und wenig praktisch zu nutzen waren. Aber die SCF396/11 ist eine echte Bereicherung für jede Mutter.