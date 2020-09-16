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  • Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
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Eingestellt

Philips AventElektrische Doppelmilchpumpe

SCF398/11

4.7
| (264) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
Entdecken Sie die neue Dimension der Milchpumpen, die Saugen und Stimulation effektiv kombiniert. Inspiriert von der natürlichen Trinkbewegung von Babys. Die elektrische Philips Avent Milchpumpe sorgt für einen optimalen Milchfluss und passt sich sanft an Ihre Brustwarzengröße und -form an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss*

Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas

  • Doppelt

  • Premium

  • wiederaufladbarer Akku

  • Timer-Anzeige

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Pumpen Sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

Das Design unserer Milchpumpen ermöglicht eine entspannte und bequeme Sitzposition beim Abpumpen, da die Milch durch den kurzen Flaschenhals sofort in die Flasche läuft, sodass kein Vorbeugen erforderlich ist – klinisch erwiesene bequeme Position* zum Abpumpen. Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (2019); 90% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Einzelmilchpumpe bequem; 95% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Doppelmilchpumpe bequem.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.7

von 5

264

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

16/09/2020

Österreich

Österreich

Tolles Produkt!

Die elektrische Milchpumpe SCF396/11 von Philips Avent ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Das Gerät ist nicht vergleichbar mit der klobigen und schweren Leih-Milchpumpen vom Orthopäden. Die SCF396/11 ist sehr leise und vor allem klein und handlich. Das Gerät kann man neben einem schlafenden Baby nutzen ohne das Kind durch die Pumpgeräusche zu wecken. Es schnurrt wie ein kleines Kätzchen. Die Bedienung ist ebenso zufriedenstellend. Sehr intuitiv gestaltet, die man auch ohne langem studieren der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen kann. Mit der Einstellungsmöglichkeit der Pumpintensität, hat man genügend Stufen (insgesamt 16), um den benötigten Druck einzustellen. So ist der ganze Prozess ein wirklich komfortabler. Mit der Stimmulationseinstellung kann man zusätzlich den Abpumpprozess in Gang setzten. Die beigepackten Silikonkissen sind sehr weich und komfortabel. Selbst nach längerem Abpumpen gibt es keine schmerzhaften Druckstellen. Ebenso praktisch ist das ebenfalls beigepackte Fläschchen. Nachdem das Gerät auch aufgeladen werden kann und ohne direkten Stromanschluss genutzt werden kann, ist es auch super für Reisen geeignet oder man kann das Gerät auch locker in Räumen nutzen, wo keine Stromanschlüsse leicht erreichbar sind. Aber ein regelmäßiger Blick auf die Ladeanzeige ist wichtig. Etwas langwierig ist das Abpumpen mit nur einer einzelnen Milchpumpe. Man könnte jedoch als Zubehör eine weitere Pumpe dazu kaufen und zwei parallel zu nutzen. Die Pumpe ist sehr empfehlenswert und macht einen sehr modernen und praktischen Eindruck. Ich hatte in der Vergangenheit kaum eine Milchpumpe genutzt, da die Geräte klobig und wenig praktisch zu nutzen waren. Aber die SCF396/11 ist eine echte Bereicherung für jede Mutter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

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08/07/2020

Österreich

Österreich

Super, nur zu empfehlen!

Wir haben die elektrische Milchpumpe von Philips im Rahmen des Produkttestens erhalten und waren von Anfang an begeistert. Die Pumpe sitzt perfekt und der Motor ist geräuscharm. Somit kann man theoretisch auch unterwegs pumpen. Wir können die Milchpumpe nur weiterempfehlen.! TOP!

Vorteile

Entwickelt für aufrechtes Abpumpen, Leiser Motor, AKU, keine Batterien

Nachteile

-

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

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28/06/2020

Österreich

Österreich

Endlich wieder ein bisschen Zeit für mich!

Ich bin wirklich begeistert von der elektrischen Milchpumpe von Philips Avent. Ich verwende sie jetzt für mein erstes Kind und habe keinerlei Vorerfahrung mit dem Abpumpen von Muttermilch. Diese Pumpe funktioniert aber für mein Empfinden ausgesprochen einfach und ist selbsterklärend. Der Aufsatz passt gut auf die Brust, das Gerät ist sehr leise und speichert die Voreinstellungen. Für mich bietet es die Möglichkeit, auch mal spontaner ein Fläschchen abzupumpen, damit auch mein Partner das Füttern übernehmen kann und ich mal ein paar Stunden für ich habe. Auch optisch finde ich das Gerät sehr ansprechend und würde es in jedem Fall weiterempfehlen.

Vorteile

leise, schnell, optisch ansprechend

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

  4. Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)

  5. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011