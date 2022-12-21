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Eingestellt
Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller
Beruhigen Sie Ihr Baby mit einem Schnuller, der atmungaktiv zur Haut ist. Der Philips Avent ultra air verfügt über extra große Löcher, damit die Haut trocken bleibt. Das leichte Saugerschild ermöglicht maximalen Luftstrom. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Lässt die Haut Ihres Babys atmen
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
ultra air ist so gestaltet, dass ein maximaler Luftstrom gewährleistet ist und die empfindliche Haut deines Babys atmen kann.
Dank des atmungsaktiven Schnullerdesigns wird ein maximaler Luftstrom erzeugt, der die Haut deines Babys trocken hält.
Das Saugerschild des ultra air ist leicht und verfügt über abgerundete Kanten für mehr Komfort.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Binki
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Schnuller
Was kann man über einen Schnuller für eine Bewertung schreiben. Mein Sohn liebt die Schnuller von Avent (Phillips).
Vorteile
Super Qualität des Schnullers
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-12-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/01 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-12-21
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-10
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-05
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers von 98 %, der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller für 0 bis 6 Monate und 6 bis 18 Monate verwendet wird.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
Hersteller des Jahres 2014