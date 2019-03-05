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  • Peelingbürstenkopf für alle Hauttypen
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Eingestellt

VisaPurePeeling-Bürste

SC5992/10

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Peelingbürstenkopf für alle Hauttypen
Der Peelingbürstenkopf entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen. Eine einzigartige Kombination aus kürzeren und längeren Borsten ermöglicht eine besonders tiefe Reinigung.
Alle Vorteile anzeigen

Für reine und weiche Haut

Peelingbürstenkopf für alle Hauttypen

  • Peelt sanft die Haut

  • Für die Anwendung 1x pro Woche

  • Austausch alle 6 Monate

  • Einfaches Austauschen

Peeling-Bürste für alle Hauttypen

Spezielles Borsten-Design: die kürzeren Borsten sorgen für ein sanftes Peeling, die längeren entfernen die abgestorbenen Hautschüppchen.

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser von der Haut aufgenommen.

Gesichtsreinigungsbürste mit einmaliger Borstengestaltung

Alle VisaPure-Bürsten bieten die einmalige 5-in-1-Bürstentechnologie. Jede einzelne Faser wurde zweimal poliert, damit sie leichter über die Haut gleitet. VisaPure-Fasern sind extra lang und daher absolut hautschonend. Für eine optimale Reinigung sind die VisaPure-Fasern bis zu dreimal kleiner als Ihre Poren und eng verteilt, so erreichen sie in einer Anwendung mehr Poren. Die Reinigung fühlt sich äußerst angenehm an. Das Fasermaterial wurde speziell ausgewählt, um besonders wasserfest zu sein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

05/03/2019

Österreich

Österreich

Was können die Frauen wünschen

Es reinigt toll, sanft. Ich habe endlich meine Lieblingsgerät gefunden. Ich kann nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5996/00 Bürste für porentiefe Reinigung verfasst

31/12/2017

Österreich

Österreich

Bester Aufsatz für Visa pure addvance!

Der anti pollution Bürstenkopf ist im Verhältniss zu den andren aufsätzen sehr groß und ich muss sagen er ist wirklich sein Geld wert!! Die borsten sind sehr weich und die Haut fühlt sich wunderbar vorbereitet auf die Pflege danach an! Kann ihn nur empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5999/00 Anti-Pollution Reinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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