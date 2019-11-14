ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

VisaPure EssentialGesichtsreinigungsbürste

SC5265/12

4.5

| (1879) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Reine, weiche und strahlende Haut

Philips VisaPure Essential bietet eine neue Gesichtsreinigungstechnologie, die die tägliche Pflege ganz einfach auf ein neues Level hebt. Der sanfte Weg zu reiner, weicher und strahlender Haut.

Alle Vorteile anzeigen

10x effektivere Reinigung*

Reine, weiche und strahlende Haut

  • DualMotion-Technologie

  • Pflege

  • 1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung

  • 1 Intensitätsstufe

10x effektivere Reinigung für saubere und weiche Haut

10x effektivere Reinigung für saubere und weiche Haut

Philips VisaPure Essential bietet eine neue Technologie, die die tägliche Reinigung ohne Mehraufwand auf eine neue Ebene hebt. Der sanfte Weg für saubere, weiche und strahlende Haut.

Einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation

Einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation

Die Bürste rotiert und vibriert. Die senkrechte, pulsierende Bewegung bricht sanft äußerliche Verunreinigungen auf – inklusive Schmutz, abgestorbener Hautschüppchen und Make-up-Rückstände. Die rotierende Bewegung entfernt Verunreinigungen und hinterlässt die Haut tiefenrein. Die koordinierten Bewegungen der Borsten bieten Ihnen ein gründliches und angenehmes Reinigungserlebnis.

1-Minuten-Programm (Timer) für das ganze Gesicht

1-Minuten-Programm (Timer) für das ganze Gesicht

Das Gesicht kann in verschiedene Zonen eingeteilt werden. Der intelligente Hautzonen-Timer informiert Sie durch eine kurze Pause darüber, wann Sie zur nächsten Zone wechseln müssen. Das Gerät stoppt nach einem vollständigen Programm für das ganze Gesicht den Betrieb automatisch. Das Reinigungsprogramm dauert 1 Minute.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-3620343

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

1879

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

14/11/2019

Österreich

Österreich

Ein wertvolles Gerät diese Reinigungsbürste

Nutze die Bürste mehrmal in der Woche, kann es nur weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

08/05/2018

Österreich

Österreich

Großartiges Produkt

Ich hatte jetzt ein Problem mir dem AKKU dieses wurde vom Philipps Service Center bestens gelöst danke dafür

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

10/12/2017

Österreich

Österreich

Top Gerät

Ich nutze dieses Gerät seit einem Monat, und kann sagen das ich definitiv eine Verbesserung meiner Haut sichtbar ist. Ich nutze unterschiedliche Bürstenaufsätze um das Maximum zu erreichen. Meine Haut ist glatter, straffer und vor allem sind meine trockenen Stellen durch die regelmäßig Anwendung verschwunden. Ich will keinen Tag mehr ohne leben müssen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. 10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.