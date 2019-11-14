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Eingestellt
Reine, weiche und strahlende Haut
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Gesichtsreinigungstechnologie, die die tägliche Pflege ganz einfach auf ein neues Level hebt. Der sanfte Weg zu reiner, weicher und strahlender Haut.
DualMotion-Technologie
Pflege
2 Bürstenköpfe, Tasche
2 Intensitätsstufen
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Technologie, die die tägliche Reinigung ohne Mehraufwand auf eine neue Ebene hebt. Der sanfte Weg für saubere, weiche und strahlende Haut.
Die Bürste rotiert und vibriert. Die senkrechte, pulsierende Bewegung bricht sanft äußerliche Verunreinigungen auf – inklusive Schmutz, abgestorbener Hautschüppchen und Make-up-Rückstände. Die rotierende Bewegung entfernt Verunreinigungen und hinterlässt die Haut tiefenrein. Die koordinierten Bewegungen der Borsten bieten Ihnen ein gründliches und angenehmes Reinigungserlebnis.
Das Gesicht kann in verschiedene Zonen eingeteilt werden. Der intelligente Hautzonen-Timer informiert Sie durch eine kurze Pause darüber, wann Sie zur nächsten Zone wechseln müssen. Das Gerät stoppt nach einem vollständigen Programm für das ganze Gesicht den Betrieb automatisch. Das Reinigungsprogramm dauert 1 Minute.
Auszeichnungen
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Montequaqua
14/11/2019
Österreich
Ein wertvolles Gerät diese Reinigungsbürste
Nutze die Bürste mehrmal in der Woche, kann es nur weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Pat26
08/05/2018
Österreich
Großartiges Produkt
Ich hatte jetzt ein Problem mir dem AKKU dieses wurde vom Philipps Service Center bestens gelöst danke dafür
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Michaela1986
10/12/2017
Österreich
Top Gerät
Ich nutze dieses Gerät seit einem Monat, und kann sagen das ich definitiv eine Verbesserung meiner Haut sichtbar ist. Ich nutze unterschiedliche Bürstenaufsätze um das Maximum zu erreichen. Meine Haut ist glatter, straffer und vor allem sind meine trockenen Stellen durch die regelmäßig Anwendung verschwunden. Ich will keinen Tag mehr ohne leben müssen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.