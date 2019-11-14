Hatte immer schon mit unreiner Haut zu kämpfen. Der Philips Visapure Essential ist wirklich super einfach in der Handhabung. Die Bedienungsanleitung ist also kein muss. Anfangs hatte ich bedenken mit dem weißen Bürstenkopf und ob diese nicht nach ein paar Tagen womöglich schon unsauber aussieht, aber er lässt sich sehr gut abwaschen und ist wirklich total sanft. Es ist kein Druck notwendig, einfach leicht über das Gesicht kreisen und nach wenigen Tagen merkt man schon deutliche Unterschiede. 8 Stunden zum Aufladen für 20 min Bedienungszeit hat mich anfangs etwas schockiert, allerdings kommt man wirklich ein paar Wochen damit aus und hängt das Gerät dann einfach mal über Nacht an und schon ist es wieder erledigt. Habe es auch mit Peelings probiert - funktioniert wirklich super! Egal ob nur mit Wasser oder Reinigungslotion, das Gesicht wird wirklich angenehm weich und rein. Bei der ersten Behandlung habe ich mich zuvor ganz normal abgeschminkt und mein Gesicht gereinigt wie zuvor auch immer. Als ich dann den Visapure benutzt habe war ich leicht schockiert. Trotz abschminken war die weiße Bürste plötzlich eher grau. Also ein eindeutiger Beweis dafür, dass man mit dem Visapure wirklich gegen Hautunreinheiten vorgehen kann. Ich kann nur jedem der unreine Haut empfehlen, den Visapure auszuprobieren. Ihr werdet es nicht bereuen!