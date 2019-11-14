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Eingestellt
Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut
VisaPure Anti-Unreinheiten bekämpft die Bildung von Akne bereits zwei Stufen im Voraus mit besseren Ergebnissen im Vergleich zu einer Reinigung per Hand: Reduziert öligen Hautglanz und entfernt abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
DualMotion-Technologie
Pflege
2 Anti-Unreinheiten Bürstenköpfe
2 Intensitätsstufen
Die VisaPure Anti-Blemish Bürste hat dünne und lange Borsten, mit denen die Poren besser erreicht werden, wodurch öliger Hautglanz reduziert und abgestorbene Hautzellen entfernt werden, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
Bei der Entwicklung der Anti-Blemish Bürste haben wir besonders darauf geachtet, die Auswirkungen von schädlichen Bakterien zu begrenzen. Daher haben wir mit anerkannten Dermatologen und Experten für Bakterien zusammengearbeitet und eine Bürste entwickelt, die sehr wenig Wasser absorbiert. Das bedeutet, dass sie schnell trocknet und somit die Entwicklung von Bakterien gehemmt wird.
Mehrere Ärzte und Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Anti-Blemish Bürste beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von anfälliger Haut vollständig berücksichtigt werden.
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Montequaqua
14/11/2019
Österreich
Ein wertvolles Gerät diese Reinigungsbürste
Nutze die Bürste mehrmal in der Woche, kann es nur weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Pat26
08/05/2018
Österreich
Großartiges Produkt
Ich hatte jetzt ein Problem mir dem AKKU dieses wurde vom Philipps Service Center bestens gelöst danke dafür
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Michaela1986
10/12/2017
Österreich
Top Gerät
Ich nutze dieses Gerät seit einem Monat, und kann sagen das ich definitiv eine Verbesserung meiner Haut sichtbar ist. Ich nutze unterschiedliche Bürstenaufsätze um das Maximum zu erreichen. Meine Haut ist glatter, straffer und vor allem sind meine trockenen Stellen durch die regelmäßig Anwendung verschwunden. Ich will keinen Tag mehr ohne leben müssen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst