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Eingestellt

VisaPure EssentialGesichtsreinigungsbürste

SC5278/13

4.5

| (1879) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut

VisaPure Anti-Unreinheiten bekämpft die Bildung von Akne bereits zwei Stufen im Voraus mit besseren Ergebnissen im Vergleich zu einer Reinigung per Hand: Reduziert öligen Hautglanz und entfernt abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.

Alle Vorteile anzeigen

Reduziert fettige Haut besser als Reinigung per Hand

Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut

  • DualMotion-Technologie

  • Pflege

  • 2 Anti-Unreinheiten Bürstenköpfe

  • 2 Intensitätsstufen

Dünne, lange Borsten, mit denen Poren besser als mit der Hand erreicht werden

Dünne, lange Borsten, mit denen Poren besser als mit der Hand erreicht werden

Die VisaPure Anti-Blemish Bürste hat dünne und lange Borsten, mit denen die Poren besser erreicht werden, wodurch öliger Hautglanz reduziert und abgestorbene Hautzellen entfernt werden, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.

Nylonborsten, die wenig Wasser aufnehmen

Bei der Entwicklung der Anti-Blemish Bürste haben wir besonders darauf geachtet, die Auswirkungen von schädlichen Bakterien zu begrenzen. Daher haben wir mit anerkannten Dermatologen und Experten für Bakterien zusammengearbeitet und eine Bürste entwickelt, die sehr wenig Wasser absorbiert. Das bedeutet, dass sie schnell trocknet und somit die Entwicklung von Bakterien gehemmt wird.

Sanft genug auch bei unreiner Haut

Sanft genug auch bei unreiner Haut

Mehrere Ärzte und Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Anti-Blemish Bürste beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von anfälliger Haut vollständig berücksichtigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.5

von 5

1879

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

14/11/2019

Österreich

Österreich

Ein wertvolles Gerät diese Reinigungsbürste

Nutze die Bürste mehrmal in der Woche, kann es nur weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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08/05/2018

Österreich

Österreich

Großartiges Produkt

Ich hatte jetzt ein Problem mir dem AKKU dieses wurde vom Philipps Service Center bestens gelöst danke dafür

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5275/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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10/12/2017

Österreich

Österreich

Top Gerät

Ich nutze dieses Gerät seit einem Monat, und kann sagen das ich definitiv eine Verbesserung meiner Haut sichtbar ist. Ich nutze unterschiedliche Bürstenaufsätze um das Maximum zu erreichen. Meine Haut ist glatter, straffer und vor allem sind meine trockenen Stellen durch die regelmäßig Anwendung verschwunden. Ich will keinen Tag mehr ohne leben müssen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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