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Eingestellt
Angepasste DualMotion-Technologie
Sanft, Massage und frische Augen
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.
VisaPure Advanced reinigt mit einer besonders schonenden und intelligenten Reinigungsbürste die Haut sanft und macht sie weich und strahlend. Die 32.000 besonders dünnen Borsten wurden für die sanfte Reinigung entwickelt. Dank des NFC-Tags im Bürstenkopf kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Der Bürstenkopf bietet eine revitalisierende und entspannende Massage. Dadurch werden die kleinen Gesichtsmuskeln entspannt und verleihen Ihrer Haut ein revitalisierendes Gefühl. Die Bürste erreicht das, was Hände allein niemals erreichen könnten. Es fühlt sich an, als wenn 750 Fingerspitzen pro Minute sanft die Haut massieren. Abgesehen von den wohltuenden Effekten bietet diese Massage eine Vielzahl von Vorteilen für Ihre Haut. Sie regt den Blutfluss an, wodurch Ihre Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was wiederum zu einem besseren Gesamthautbild für empfindliche Haut führt.
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
krucki411
22/08/2018
Österreich
Mit diesem Produkt macht Abschminken Freude
ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Gesichtsreinigung ohne meine Philips VisaPure. Die Haut fühlt sich einfach toll an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Dany
20/02/2018
Österreich
Ein tolles Produkt!
Das Design ist schlicht und modern zugleich. Es ist platzsparend und lässt sich praktisch aufladen. Dreht sich in 2 Richtungen, hat 2 Geschwindigkeitsstufen und Auswahlmöglichkeiten welche Aufsätze man gerne verwenden möchte. Die Aufsätze lassen sich schnell wechseln. Es reinigt das Gesicht sehr gründlich. Daher verwendet man das Gerät auch wirklich täglich! Ich bin begeistert!!
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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Cornelia28
10/02/2018
Österreich
Große Liebe!
Seit einigen Monaten ist die Philips Visa Pure mein täglicher Begleiter. Die Gesichtsreinigungsbürste kommt mit 3 Aufsätzen: einen Normalen Bürstenaufsatz, einem Massage Aufsatz und einem Fresh Eye Aufsatz. Meiner Meinung nach sind alle Bürstenköpfe sinnvoll und vollbringen ihre Wirkung. Nach der Verwendung fühlt sich die Haut weich, frisch und natürlich gereinigt an. Wirklich durch und durch ein Wahnsinnsprodukt und tatsächlich den Preis wert. Bereue es auf keinen Fall mir die Visa Pure Advanced geleistet zu haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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