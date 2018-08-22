Benutze die Bürste seit ca 3Wochen täglich und bin sehr zufrieden und muss sagen meine Haut ist wesentlich besser.Sie ist feiner und das Gesamtbild der haut hat sich deutlich verbessert. Der Massage kopf ist super um Cremes oder Seren einzuarbeiten und es tut der Haut sehr gut, fühlt sich danach voller und frischer an und strahlt mehr. Hatte leicht Unreine und Fettige Haut und das ist seitdem deutlich besser geworden. Man freut sich schon jeden Abend auf die Benutzung und das Ergebnis! Kann sie sehr Empfehlen!Selbst mein Mann nutzt sie! Das einzige was Philips ändern sollte ist die Versand Verpackung,Bürste ist im Karton sicher verpackt und dieser ist in eine Tüte gepackt welche an manchen stellen zerrissen war bei Ankunft und der Karton der Bürste war dadurch zerbeult und schmutzig(Bürste und Zubehör aber unversehrt).Bei dem Preis der Bürste hätte ich mit besserer Verpackung gerechnet.