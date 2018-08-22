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Eingestellt

VisaPure AdvancedGesichtsreinigungsbürste

SC5363/10

4.6
| (927) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Für weiche, revitalisierte und frisch aussehende Haut
Genießen Sie eine einfache Gesichtspflege zu Hause in drei Schritten mit diesem Reinigungs- und Pflegeprogramm, das speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut entwickelt wurde. Die sanfte Reinigung macht Ihre Haut weich und beruhigt sie. Die entspannende, gesunde Massage für Gesicht und Augen verleiht Ihrer Haut ein revitalisiertes und frisches Aussehen.
Alle Vorteile anzeigen

Ideal für empfindliche, leicht gereizte Haut

Für weiche, revitalisierte und frisch aussehende Haut

  • Angepasste DualMotion-Technologie

  • Sanft, Massage und frische Augen

  • 3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.

  • 2 Intensitätsstufen

In Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt

Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.

Stufe 1: Sanfte Hautreinigung

Stufe 1: Sanfte Hautreinigung

VisaPure Advanced reinigt mit einer besonders schonenden und intelligenten Reinigungsbürste die Haut sanft und macht sie weich und strahlend. Die 32.000 besonders dünnen Borsten wurden für die sanfte Reinigung entwickelt. Dank des NFC-Tags im Bürstenkopf kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Stufe 2: Revitalisierende Massage

Stufe 2: Revitalisierende Massage

Der Bürstenkopf bietet eine revitalisierende und entspannende Massage. Dadurch werden die kleinen Gesichtsmuskeln entspannt und verleihen Ihrer Haut ein revitalisierendes Gefühl. Die Bürste erreicht das, was Hände allein niemals erreichen könnten. Es fühlt sich an, als wenn 750 Fingerspitzen pro Minute sanft die Haut massieren. Abgesehen von den wohltuenden Effekten bietet diese Massage eine Vielzahl von Vorteilen für Ihre Haut. Sie regt den Blutfluss an, wodurch Ihre Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was wiederum zu einem besseren Gesamthautbild für empfindliche Haut führt.

Technische Daten

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4.6

von 5

927

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

22/08/2018

Österreich

Österreich

Mit diesem Produkt macht Abschminken Freude

ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Gesichtsreinigung ohne meine Philips VisaPure. Die Haut fühlt sich einfach toll an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst

20/02/2018

Österreich

Österreich

Ein tolles Produkt!

Das Design ist schlicht und modern zugleich. Es ist platzsparend und lässt sich praktisch aufladen. Dreht sich in 2 Richtungen, hat 2 Geschwindigkeitsstufen und Auswahlmöglichkeiten welche Aufsätze man gerne verwenden möchte. Die Aufsätze lassen sich schnell wechseln. Es reinigt das Gesicht sehr gründlich. Daher verwendet man das Gerät auch wirklich täglich! Ich bin begeistert!!

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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

10/02/2018

Österreich

Österreich

Große Liebe!

Seit einigen Monaten ist die Philips Visa Pure mein täglicher Begleiter. Die Gesichtsreinigungsbürste kommt mit 3 Aufsätzen: einen Normalen Bürstenaufsatz, einem Massage Aufsatz und einem Fresh Eye Aufsatz. Meiner Meinung nach sind alle Bürstenköpfe sinnvoll und vollbringen ihre Wirkung. Nach der Verwendung fühlt sich die Haut weich, frisch und natürlich gereinigt an. Wirklich durch und durch ein Wahnsinnsprodukt und tatsächlich den Preis wert. Bereue es auf keinen Fall mir die Visa Pure Advanced geleistet zu haben.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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