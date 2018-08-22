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Eingestellt
Sichtbar reine, revitalisierte Haut
Reduziert vergrößerte Poren bereits ab der ersten Behandlung.
Angepasste DualMotion-Technologie
Porentiefe Reinigung und Massage
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Die Bürste für porentiefe Reinigung verfeinert die Poren. Sofortige Ergebnisse bei 9 von 10 Frauen nachgewiesen.
Die Präzisionsbürste wurde speziell zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen, wie z.B. dem Nasenbereich, entwickelt. Sie verfügt zudem über ein individuelles Programm mit intensiveren Umdrehungen und einer kürzeren Behandlungsdauer und sorgt somit für eine gründliche Reinigung des Nasenbereichs und reine, revitalisierte Haut.
Wenn Sie den Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage mit dem individuellen DualMotion-Programm verwenden, wird die Blutzirkulation gesteigert und Ihre Haut belebt. So erhält sie ein natürliches Strahlen und einen gesunden Teint.
Auszeichnungen
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
krucki411
22/08/2018
Österreich
Mit diesem Produkt macht Abschminken Freude
ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Gesichtsreinigung ohne meine Philips VisaPure. Die Haut fühlt sich einfach toll an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Dany
20/02/2018
Österreich
Ein tolles Produkt!
Das Design ist schlicht und modern zugleich. Es ist platzsparend und lässt sich praktisch aufladen. Dreht sich in 2 Richtungen, hat 2 Geschwindigkeitsstufen und Auswahlmöglichkeiten welche Aufsätze man gerne verwenden möchte. Die Aufsätze lassen sich schnell wechseln. Es reinigt das Gesicht sehr gründlich. Daher verwendet man das Gerät auch wirklich täglich! Ich bin begeistert!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Cornelia28
10/02/2018
Österreich
Große Liebe!
Seit einigen Monaten ist die Philips Visa Pure mein täglicher Begleiter. Die Gesichtsreinigungsbürste kommt mit 3 Aufsätzen: einen Normalen Bürstenaufsatz, einem Massage Aufsatz und einem Fresh Eye Aufsatz. Meiner Meinung nach sind alle Bürstenköpfe sinnvoll und vollbringen ihre Wirkung. Nach der Verwendung fühlt sich die Haut weich, frisch und natürlich gereinigt an. Wirklich durch und durch ein Wahnsinnsprodukt und tatsächlich den Preis wert. Bereue es auf keinen Fall mir die Visa Pure Advanced geleistet zu haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst