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Eingestellt
Strahlende, revitalisierte und erfrischte Haut
VisaPure Advanced ist eine Gesichtsreinigungsbürste, die Ihre tägliche Gesichtspflege professionell unterstützt. Ihre Haut erhält ein strahlendes, frisches und revitalisiertes Aussehen. Genießen Sie reine, weiche Haut mit einem gesunden Teint.
10x effektivere Reinigung*
Professionelle 2-in-1 Behandlung
Individuelle DualMotion Technologie
Effektive, sanfte Reinigung,Massage
Die Bürstenköpfe sind leicht zu reinigen. Reinigen Sie sie einfach im Waschbecken mit warmem Wasser und Seife.
VisaPure Advanced ist mit individueller DualMotion-Technologie ausgestattet. Jeder mit VisaPure gelieferte Bürstenkopf verfügt über spezielle Rotations- und Vibrationsstufen. Sowohl das Handstück als auch die neuen Aufsätze sind mit einem innovativen NFC-Tag ausgestattet, welcher die intelligente Bürstenkopferkennung ermöglicht. Das bedeutet, dass das Handstück sofort den jeweiligen Kopf erkennt, wenn Sie ihn aufgesteckt haben. So können Sie die speziellen Programme der individuellen DualMotion-Technologie für verschiedene Pflegeanwendungen genießen.
Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser aufgenommen.
Auszeichnungen
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
krucki411
22/08/2018
Österreich
Mit diesem Produkt macht Abschminken Freude
ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Gesichtsreinigung ohne meine Philips VisaPure. Die Haut fühlt sich einfach toll an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Home Facial Device verfasst
Dany
20/02/2018
Österreich
Ein tolles Produkt!
Das Design ist schlicht und modern zugleich. Es ist platzsparend und lässt sich praktisch aufladen. Dreht sich in 2 Richtungen, hat 2 Geschwindigkeitsstufen und Auswahlmöglichkeiten welche Aufsätze man gerne verwenden möchte. Die Aufsätze lassen sich schnell wechseln. Es reinigt das Gesicht sehr gründlich. Daher verwendet man das Gerät auch wirklich täglich! Ich bin begeistert!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Cornelia28
10/02/2018
Österreich
Große Liebe!
Seit einigen Monaten ist die Philips Visa Pure mein täglicher Begleiter. Die Gesichtsreinigungsbürste kommt mit 3 Aufsätzen: einen Normalen Bürstenaufsatz, einem Massage Aufsatz und einem Fresh Eye Aufsatz. Meiner Meinung nach sind alle Bürstenköpfe sinnvoll und vollbringen ihre Wirkung. Nach der Verwendung fühlt sich die Haut weich, frisch und natürlich gereinigt an. Wirklich durch und durch ein Wahnsinnsprodukt und tatsächlich den Preis wert. Bereue es auf keinen Fall mir die Visa Pure Advanced geleistet zu haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.