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Kann ich die Philips VisaPure in der Dusche verwenden?
Welche Art von Reinigungsmittel kann ich mit Philips VisaPure verwenden?
Auf meiner Philips VisaPure blinkt eine gelbe Anzeige
Kann ich die Bürstenköpfe mit anderen Personen teilen?
Wann soll ich die Philips VisaPure Bürste austauschen?
Wie unterscheiden sich VisaPure (Essential) und VisaPure Advanced?
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