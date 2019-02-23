Ich nutze folgenden Rasierer: Philips RQ 1280 CC, gekauft 03/2013, mit Beratung im Fachgeschäft. Mein Bartwuchs ist normal kräftig, die einzelnen Haare sind sehr fest (Borsten, wie meine Frau sagt), die Dichte des Bartes ist auch normal. Auf Grund der vielen negativen Rezessionen, habe ich lange gezögert, einen neuen Scherkopf für meinen Rasierer zu kaufen. Nun war es aber nicht länger aufzuschieben - und ich wurde nicht enttäuscht! Vielleicht hilft meine Rezession, verschiedene Zweifel zu beseitigen. Die teilweise sehr negativen Erfahrungen kann ich nach ca. 4-wöchigen Gebrauch nicht teilen: I Das Rasurergebnis ist als Trockenrasierer sehr gut. Die Barthaare werden vollständig gekürzt, die Haut schonend behandelt. Ich nutze ihn so, wenn es morgens schnell gehen soll. Nach der Rasur öffne ich zum Reinigen den Scherkopf ganz einfach mit einem Handgriff, klopfe den Scherkopf und die Auffangschale vorsichtig aus, blase die feineren Teile mit dem Mund aus und stecke den Rasierer danach in die Reinigungsstation. Fertig. II Als Nassrasierer nutze ich das Gerät, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Hier habe ich anfangs den Rasierschaum von NIVEA genutzt, der als Probe beim Kauf des Rasieres dabei war. Inzwischen habe ich auf das Rasier-Gel umgestellt, gefällt mir persönlich besser (bestimmt subjektives Empfinden). Dabei lasse ich mir dann auch Zeit und Ruhe (und wenn ich richtig Zeit habe, nehme ich ein kleines Handtuch, dass ich mit sehr heissem Wasser nass mache und es mir vor und nach der Rasur auf das Gesicht lege, sobald es soweit abgekühlt ist, dass man es aushalten kann - dadurch wird die Haut nochmals gut vor- bzw. nachbereitet), das Gesicht wird mit viel heißem Wasser genässt, das Gel gut aufmassiert, um einen guten Schaum zu erzeugen. Dann "rasiere" ich den Schaum mit kreisenden, den Philips typischen, Bewegungen, ab. Den Scherkopf mit dem darin verbliebenen Rasierschaum feuchte ich mit heissem Wasser an und rasiere ein zweites Mal über das Gesicht. Das Rasurergebnis mit dem alten 3D-Kopf war hierbei schon sehr gut. Mit dem neuen Kopf ist es noch besser: es ist wirklich kein Bartstoppel zu fühlen, die Haut ist wunderbar glatt, keine Rötungen, keine Reizungen! Danach öffne ich den Scherkopf, spüle ihn unter fließendem Wasser aus, puste sowohl die Auffangschale als auch die Schereinheit relativ gut aus und stecke den Rasierer in die Reinigunsstation. III Trotz der im Vergleich zum 3D-Scherkopf etwas voluminöseren Bauweise ist es sowohl bei der Trocken- wie bei der Nassrasur möglich, alle "Problemzonen" mühelos zu erreichen. So kann ich z. B. ohne weiteres die am Ohreingang wachsenden Haare erreichen. Auch hier ist der Rasiervorgang schonend für die Haut und prima im Rasurergebnis. IIII Das Reinigen und Aufladen in der Station funktioniert bei mir einwandfrei! Der Rasierer kann ohne Hilfe nach unten und oben schwenken, der Reinigungs- und Trockenprozeß laufen wie beim 3D-Scherkopf. Danach ist er wieder total sauber und einsatzbereit. (Ich wundere mich seit Anfang an, wie viel die Reinigungsstation noch aus dem Scherkopf ablöst, obwohl ich mir alle Mühe gebe, den Scherkopf schon vorher zu reinigen. Wenn ich nach einem Reinigungszeitraum die Flüssigkeit wechsle, ist der gesamte Boden der Reinigungsschale mit feinem Haarstaub bedeckt.) Mein Fazit: Sehr guter Scherkopf, der den bisherigen 3D-Kopf meines Erachtens nach voll und sogar besser ersetzt. Meine uneingeschränkte Kaufempfehlung