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  • So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
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Eingestellt

Schereinheit

RQ12/70

2.8
| (336) Bewertungen
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

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Ersatz-Schereinheit für SensoTouch 3D Rasierer

Ersatz-Schereinheit für SensoTouch 3D Rasierer

Die RQ12 Schereinheit ist mit allen SensoTouch 3D (RQ12xx) und Arcitec (RQ10xx) Rasierern kompatibel.

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.

Technische Daten

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2.8

von 5

336

Bewertungen

23/02/2019

Österreich

Österreich

neueste Version wieder super

Nach der Enttäuschung beim letzten Scherkopf-Tausch war ich nahe daran, einen neuen Rasierer zu kaufen. Habe dann doch den Ersatzteil gekauft, aufgesteckt und war positiv überrascht. So leise wie das Ur-Modell aber von der Reinigung so gut wie der letzte. Die orangen Halte-Ringe sind blauen gewichen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

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31/03/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Besser als erwartet

Rasur: besser als der ursprüngliche (Original - 2012) Scherkopf als er neu war. Nimmt wirklich die Problenzonen einwandfrei spätestens beim zweiten Durchgang. Wartung: Entgegen diversen Bewertungen im WWW finde ich, dass die Reinigung nicht so schlecht geht, allerdings muss ich dazu sagen, das mein "erster" Philips Rasierer Scherköpfe hatte, die nach dem gleichen Prinzip zur Reinigung zerlegt werden mussten. Zugegeben, der original Kopf auf dem RQ 1275 war in der Reinigung etwas einfacher, da die Halterung der Scherköpfe anders konstruiert war, aber der ist nicht mehr erhältlich.

Diese Bewertung wurde für RQ12/60 Schereinheit verfasst

Diese Bewertung wurde für RQ12/60 Schereinheit verfasst

20/09/2018

Deutschland

Deutschland

Besser als die hier oft beschriebenen Mängel

Mit sehr gemischten Gefühlen habe ich den "neuen" Scherkopf gekauft. So teuer und so schlecht bewertet. Ich komme aus einer Familie die schon seit den 50ger Jahren(mein Vater hatte den elfenbeinfarbenen Rasierer mit einem Messer) benutzt. Ich hatte in den 60gern schon mit 2 Messern angefangen. Mein Sohn dann vor fast 20 Jahren mit 3 Messern. Wir, mit unseren Bartwirbeln, waren immer zufrieden. Auch jetzt kann ich die Kritik auf dieser Seite nicht verstehen. Die Reinigung ist jetzt meiner Ansicht nach besser gelöst, als vorher mit den klappbare Messern. Die Rasur ist nun wieder wie bei einem neuen Rasierer. Eigentlich brauche ich den Kopf nicht mehr so oft wie vorher zerlegen, er lässt sich besser unter dem Wasserstrahl reinigen, als der alte Kopf. Ich habe es trotzdem nun schon öfter gemacht. Durch den Halter ist das auch längst nicht mehr so fummelig wie beim Alten. Ob die Plastikmesserhalter schlechter sind als die alten Messer aus Metall, kann ich nach 3x zerlegen noch nicht beurteilen. Bis jetzt ist da noch nichts ausgeleiert. Ich bin froh, daß mein Rasierer wieder so gut ist, wie schon seit Jahrzehnten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ12/70 Schereinheit verfasst

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