Die Ausgangssituation: Dicke, teilweise flach anliegende Haare, empfindliche Haut und oft eingewachsene Haare. Eine Rasur mit Rasierern mit Scherfolie sorgte für massive Hautrötungen und eingewachsene Haare und war umgründlich. Eine klassische Nassrasur ging zwar ohne Hautirritationen aber dafür mit deutlich mehr eingewachsenen Haaren und Pusteln. Die Rasur mit dem Phillips Rasierer: Schon beim ersten mal (mit Schaum) sehr angenehm, fast keine Hautrötung. Habe mich danach täglich / jeden zweiten Tag mit dem Phillips rasiert und das Ergebnis blieb so. Auch das Problem mit den eingewachsenen Haaren tritt selten auf. Selbst die Trockenrasur mit dem Phillips klappt ohne Probleme, wobei die Nassrasur noch angenehmer ist. Auch die flach anliegenden Haare werden problemlos abgeschnitten und nur ganz selten bleibt mal ein einzelnes stehen, das dann mit einer Pinzette entfernt wird. Deshalb eine klare Empfehlung für alle Personen, die mit Hautirritationen und / oder eingewachsenen Haaren zu kämpfen haben! Optik und Haptik: Sehr schickes, edles Design, der Rasierer liegt extrem gut in der Hand und lässt sich präzise bewegen. Reinigungsstation: Die Reinigungsstation funktioniert sehr gut und man sollte die Reinigungsleistung nicht unterschätzen. Obwohl ich den Rasierer nach jeder Benutzung aufklappe und unter fließendem Wasser ausspüle, fand ich nach zwei Wochen in der Reinigungsflüssigkeit jede Menge Haarreste und Rückstände vom Rasierschaum. Die Reinigung mit der Station kann ich also nur empfehlen! Fazit: Durch die gute Verarbeitung, die 30-Tägige Rückgabemöglichkeit und die fünfjährige Garantie ist der Phillips Rasierer auch im Bereich Preis-Leistung Top! Die Rasierleistung ist besser als alles, was ich vorher probiert habe und besonders für Personen mit einem "schwierigen" Bartwuchs sehr zu empfehlen. Alles in allem ein TOP-Produkt!