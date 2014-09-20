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Eingestellt
Ultimatives Rasiererlebnis
Unser bester Philips Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1250CC, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Zügen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.3
von 5
1002
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
chriscrossrot
20/09/2014
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden.
Sehr gutes Rasierergebnis, vor allem bei der Nassrasur.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
crazyant1
09/02/2014
Österreich
Mein erster Philips Nassrasierer und voll zufrieden
Habe vorher nur laute Nassrasierer gehabt und durch ein zufall auf dieses Gerät gestoßen. Super Rasur durch die 3 Scherköpfe und das auch noch super Leise. Dachte beim ersten Betrieb, der muss wohl kaputt sein wenn der so leise ist. Aber rasiert gründlich und schneller als die ich zuvor gehabt habe. Klare Kaufempfehlung. Rasiere mich täglich und habe dicke Barthaare, kein Problem für dieses Gerät. Akku hält locker eine Woche durch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Darko
09/02/2014
Österreich
Spitzen klasse
Gerät ist einfach Perfekt. Kontra:Zu Teuer Ersatzscherköpfe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.