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Ultimatives Rasiererlebnis
Der fortschrittlichste Philips Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1260, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe jedes Haar in nur wenigen Zügen.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.4
von 5
237
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Forli04
12/11/2014
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich bin sehr zufrieden!
Den Rasierer benutze ich jeden Tag und habe bisher nur gute Erfahrungeb damit gemacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Josef4162
23/11/2013
Österreich
Tolles Gerät
Ich habe mich seit Jahrzehnten nass mit Klinge rasiert und bin nun auf Den RQ1260/21 von Philips umgestiegen. Schon während der ersten Rasur hatte ich ein ganz angenehme Gefühl. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und passt sich durch die beweglichen Scherköpfe wunderbar den Hautkonturen an. Die Reinigung unter dem fließenden Wasser ist sehr einfach. Durch das Clean-System hat man zusätzlich die Sicherheit, dass die Reinigung auch wirklich gründlich erfolgt und dass es zu keinen Hautreizungen kommt. Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, das man mit einem Elektrorasierer eine Rasurqualität wie mit der Klinge erreichen kann. Nun weiß ich: die Qualität der Klinge lässt sich sogar übertreffen. Ich kann nur eine uneingeschränkte Empfehlung für dieses Produkt abgeben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
ANTI
27/08/2013
Österreich
Sehr guter Rasierer...
Guter Rasierer. Bei empfindlicher Haut muss man vorsichtig sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.