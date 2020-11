Ultimatives Rasiererlebnis

Der fortschrittlichste Philips Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1260, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe jedes Haar in nur wenigen Zügen. Alle Vorteile ansehen