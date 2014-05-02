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Eingestellt
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
4.3
von 5
419
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Mike0911
02/05/2014
Österreich
Der beste Rasierapparat, den ich je hatte
Seit zwanzig Jahren rasiere ich mich fast ausschliesslich elektrisch. Seit Mai 2011bin ich im Besitz des RQ1280. Was die Nassrasurfähigkeit angeht, war ich eher skeptisch. Seit ich es ausprobiert habe, bin ich restlos überzeugt. Einen Drei-Tage Bart entferne ich ausschließlich nass, sonst wechsle ich nach Lust und Zeit (wobei es eigentlich nur eine gefühlte Zeitersparnis ist). Mein mit Abstand bester Rasierapparat aller Zeiten - ich empfehle ihn restlosbegeistert weiter. Was andere Erfahrungen angeht: ich habe weder irgendwelche Abnutzungserscheinungen, noch ist mein Akku spürbar schwächer geworden (das kann daran liegen, dass ich die Reinigungs/Ladestation nicht täglich eingeschaltet habe)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21OP elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Roman71
23/08/2013
Österreich
Klasse Rasur
Das ist mein erster Philips Rasierer und muss sagen er ist TOP. Super Rasur tolle Reinigung des Rasierers. Und das Design ist auch Edel. Was auch gut ist, ist dass die Reinigungsflüssigkeit nicht so wie bei den bis jetzt genutzten Rasierer in Kartuschen Verwendung findet sondern diese in einer Flasche zum selber nachfüllen geliefert wird.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Niki
11/08/2013
Österreich
Sehr gute Ergonomie, sehr guter Rasierkopf, sehr gutes Zubehör
Alles in allem ein sehr gutes Produkt zum Weiterempfehlen Plus: Sehr gute Ergonomie, sehr guter Rasierkopf, sehr gutes Zubehör Minus: erreicht nie den vollen Ladestatus, hoher Verbrauch von Reinigungsflüssigkeit
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.