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Eingestellt
Mit Rasierzeitanzeige
Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.
Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
3.8
von 5
10
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1090 Electric shaver verfasst
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sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat verfasst
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Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.