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Eingestellt

arcitecElektrorasierer

RQ1090

3.8
| (10) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1
Für Männer, die immer nur das Beste wollen, kombiniert der Philips Elektrorasierer arcitec RQ1090 Flex & Pivot Action mit den Triple Track-Scherköpfen und sorgt für eine gründliche Rasur auch im Halsbereich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

Der beste Rasierer von der weltweiten Nummer 1

  • Mit Rasierzeitanzeige

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Flex & Pivot Action passt sich jeder Kontur an

Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.

Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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3.8

von 5

10

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1090 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 