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Ultimatives Rasiererlebnis
Unser fortschrittlichster Elektrorasierer, der SensoTouch 3D RQ1275, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.4
von 5
131
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
FaustGottes
12/11/2014
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Rasierer mit hervorragendem Ergebnis.
Der Rasierer liegt super in der Hand und führt zu sehr guten Ergebnissen. Die Reinigung ist einfach und schnell gemacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Kellerkind
26/01/2014
Österreich
Guter Rasierer
Ich hatte schon vorher einen Philips Rasierer. Der RQ 1275 hat die besserer Rasierleistung, ist leichter und liegt besser in der Hand. Allerdings ist der integrierte Langhaarschneider eher minderwertig ausgeführt. Der als Zubehör Mitgelieferte Aufsatz ist da wirkich besser. Großes Manko finde ich das der Rasierer zum Laden in die Schale gesteckt werden muss.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16OP elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16OP elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
jochen222
26/12/2013
Österreich
TOP
TOP Gerät Funktioniert super Liegt gut in der Hand
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16OP elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.