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Schereinheit

RQ11/40

3.7

| (73) Bewertungen

Austauschen für optimale Rasierleistung

Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln.

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Schereinheit

RQ11/50

Austauschen für optimale Rasierleistung

SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

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Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.

Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.

Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.

Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.7

von 5

73

Bewertungen

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wie erwartet gut !

Das Original immer vorziehen, hatte mal ein Ersatzprodukt von einem Internetanbieter und das war katastrophal.

Vorteile

Gutes langhaltendes Produkt.

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst

Datum der Benutzung 2022-06-29

10/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ersatzteil

effektiv und notwendig für eine schnelle und gründliche Rasur.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/12/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist super

Das Produkt würde ich wieder kaufen. Schnelle Lieferung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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