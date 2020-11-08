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Eingestellt
RQ111/50
Zeigen Sie Ihren Stil
Der aufsetzbare Bart-Styler ergänzt Ihren Philips SensoTouch oder arcitec Rasierer, damit Sie Ihren eigenen Look kreieren können.
SP9882/36R1
S9985/35R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9975/35
S9976/55
S9983/55
SmartClick-Zubehör
5 Längeneinstellungen
Der Kammaufsatz für Bart und Schnurrbart ermöglicht es Ihnen, einen perfekten Bart von bis zu 5 mm zu pflegen.
Verwandeln Sie Ihren Rasierer in einen Trimmer in 2 einfachen Schritten. 1. Nehmen Sie den Scherkopf vom Rasierer ab. 2. Setzen Sie den Bart Styler auf.
Nehmen Sie den Aufsatz ab, um den Präzisionstrimmer mit einer Drei-Tage-Bart-Längeneinstellung von 0,5 mm zu verwenden.
2.1
von 5
197
Bewertungen
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst
Datum der Benutzung 2018-11-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2018-11-08
kette81
22/03/2018
Deutschland
Plastikaufsatz defekt
Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Robb
09/05/2017
Deutschland
Voll zufrieden, nur zu empfehlen.
Ich nutze den Styler nun seit 4 Jahren (ca. 2x pro Woche). Bisher gab es keinerlei Probleme,alles funktioniert einwandfrei. Solange man den Aufsatz regelmäßig reinigt und die Klingen ab und an schärft, läuft er wie am 1. Tag. Leider ist er mir nun einmal runtergefallen, aber auf 4 Jahre gerechnet, denke ich ist eine Nachbestellung mehr als zumutbar. :)) Ich hoffe auf weitere 4 Jahre, sollte das Akku vom Hauptgerät mitspielen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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