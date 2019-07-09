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Eingestellt
Nass- und Trockenrasierer
Dual Precision-Scherköpfe
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
4.1
von 5
95
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Wille39
09/07/2019
Deutschland
Das Gerät ist sehr handlich und perfekt in der Anwendung
Der Rasierer ist sehr handlich. Nun brauche ich nach 5 Jahre neue Scherköpfe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Haste
06/10/2016
Deutschland
ein guter Rasierer
Die Rasur erfolgt schnell und sauber, besser wie mit meinen Scheerblattrasierern. Die Kanten um die Nase herum erreichen die Scheer-Räder schlecht. Ansonsten werden auch längerer Haare gut rasiert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MB142
04/03/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach super
Einfache Reinigung,einfache Anwendung. Und der Vorteil,dass man keinen extra Nass-Rasierer mehr braucht. Ein Kauf ist auf keinen Fall eine Fehlentscheidung !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.