Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Zurück zur Routine
20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bartstyler und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Ändern Sie Ihren Look mit dem hautfreundlichen Bartstyler-Aufsatz. Wählen Sie aus 5 Längeneinstellungen für den gewünschten Bart – von einem perfekten 3-Tage-Bart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Abgerundete Spitzen und Kammaufsätze beugen Hautirritationen vor.
4.3
von 5
100
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
LOSI51
21/07/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
IKKKI
21/07/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Wölfi71
26/11/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.
einfach ein Philips-Gerät, bin vollkommen Überzeugt davon
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.