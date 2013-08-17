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Eingestellt
RQ1180/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.9
von 5
182
Bewertungen
Rasorman
17/08/2013
Österreich
Super Rasierer
Die Akkulaufzeit ist sehr gut!!! Beide Daumen hoch!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rasor
24/07/2013
Österreich
Rasierer funktioniert einwandfrei
Bisher keine Probleme beim Rasieren. Attraktives Design, beste Funktionalität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Martinuzzi
17/07/2013
Österreich
Gutes Rasierergebnis und starker Akku
Bin mit dem Rasierergebnis sehr zufrieden, zwar muss man bestimmte Stellen öfters nacharbeiten, dennoch uneingeschränkte Empfehlung. Positiv will ich die gute Akkuleistung hervorheben. Auch nach einem Jahr Gebrauch ist diese unverändert bei mehreren Wochen. Ich hoffe, dass der Akku weiter so gut hält, es ist nämlich nur ein Akkubetrieb möglich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.