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Eingestellt
RQ1175/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bartstyler und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
4.0
von 5
254
Bewertungen
Padrone
12/06/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Stylischer Rasierer
Das Ding schaut gut aus, die Rasurleistung ist hervorragend (auf jeden Fall besser als die meines vorherigen Philips-Rasierers ähnlicher Bauart) und was mir auch gefällt, er kommt ohne Reinigungs-Station (ich meine, mit Wasser zu reinigen sollte genügen).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Prutzer48
04/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Klasse und Empfehlenswert
Der Rasierer hat mich mit seiner Leistungsfähigkeit und der sauberen und schonenden Rasur überrascht. Nach meiner Feststellung ein wiederum verbesserter und empfehlenswerter Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Rino1
08/08/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Passt sich gut an die Gesichtskonturen an. Auch für starken Bartwuchs sehr gut geeignet. Lässt sich sehr gut und einfach reinigen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/84 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/84 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.