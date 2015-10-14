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Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.9
von 5
246
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
grisu
14/10/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Handlich und Bedienerfreundlich
Das Gerät ist handlich und leicht zu bedienen. Einziges Manko: Aufladen nur über die Station möglich. Keine Bedienung mittels Kabel möglich - darauf wurde aber beim Kauf durch den Fachberater hingewiesen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Käbi
28/07/2013
Österreich
Der Akku hält sehr lange
Würde dieses Produkt wieder kaufen Er liegt gut in der Hand und ist gut zu führen Die Akku Leistung ist sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Chase1995
28/07/2013
Österreich
Eindeutig Ausgezeichnet - Philips eben..
Ich habe meinen rasierer nun schon fast 2 Jahre und habe noch nie Probleme damit gehabt! Erstaunlicherweise habe ich sogar immernoch den selben rasierkopf darauf und er rasiert immer noch wie am ersten tag. Ich bin sehr zufrieden mit diesem gerät!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.