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Eingestellt
HP4930/00
Besonders schonender Haartrockner
Tun Sie Ihrem Haar etwas Gutes mit diesem benutzerfreundlichen Haartrockner. Der Salon Essential lässt sich zusammenklappen und beeindruckt dennoch mit einer Leistung von 1.100 W, sodass Ihr Haar optimal getrocknet wird.
1.100 W
Einklappbar
Dieser 1100 W Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.
Die Stylingdüse des Föns richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.
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