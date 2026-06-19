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  • Schnelles und komfortables Bügeln
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Eingestellt

FastCareDampfbügelstation

GC7710/20

1 Auszeichnung

Schnelles und komfortables Bügeln
Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfausstoß und die SteamGlide-Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.
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Mit abnehmbarem Wasserbehälter

Schnelles und komfortables Bügeln

  • Max. 5,5 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von 250 g

  • Transportverriegelung

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 2,2 l

2,2-Liter-XL-Wasserbehälter, ideal für Familien

2,2-Liter-XL-Wasserbehälter, ideal für Familien

Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfausstoß und die SteamGlide-Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.

Transportverriegelung für einfachen und sicheren Transport

Transportverriegelung für einfachen und sicheren Transport

Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar

Leitungswasser jederzeit auffüllbar

Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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