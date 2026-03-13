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Quick start guide Philips FastCare Steam generator iron GC7710/20 - English (US)
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
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500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
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Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
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