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Eingestellt
DS1150/12
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
USB-Anschluss zum Laden
6 W
Diese Dockingstation synchronisiert automatisch die Uhrzeit Ihres angeschlossenen iPods/iPhones.
2.9
von 5
60
Bewertungen
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bombalurina59
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1150 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Maike
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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