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Eingestellt
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Starten Sie frisch und erholt in den Tag mit dem Philips Radiowecker für iPhone/iPod, der Ihre Musik in hervorragender Soundqualität wiedergibt. Er bietet Ihnen unterschiedliche Alarmeinstellungen für Wochentage und Wochenenden sowie ein UKW-Radio und MP3 Link für zusätzliche Musikoptionen.
Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
3.9
von 5
9
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Truwi
24/04/2022
Österreich
Tolles Produkt, sehr langlebig
Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-24
Gigioblu
04/07/2011
Italia
Contento del mio acquisto
Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone verfasst
Christiane97
16/06/2023
Deutschland
Qualität
Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Datum der Benutzung 2021-06-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC220 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Datum der Benutzung 2021-06-16