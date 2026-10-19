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AZ1047/12
Genießen Sie Ihre Musik überall
Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der kompakten und tragbaren Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.
MP3-CD
Kassette
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
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UKW/MW-Stereotuner (AM)
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