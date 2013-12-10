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Eingestellt

Dockingstation

AD295/12

4

| (19) Bewertungen

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – dieser Dockinglautsprecher bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone

  • für iPod/iPhone

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Technische Daten

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4.0

von 5

19

Bewertungen

2
1

10/12/2013

España

España

Complemento ideal para la cocina

Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho

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Diese Bewertung wurde für AD295 altavoz base verfasst

04/12/2013

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen.

Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.

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Diese Bewertung wurde für AD295 docking speaker verfasst

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20/03/2013

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

fantastisch apparaat

fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen

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Diese Bewertung wurde für AD295 docking speaker verfasst

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