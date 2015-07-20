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Eingestellt
274E5QHAW/01
Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display
Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Inhalte von Ihrem Smartphone anzuzeigen.
Ultraschmaler Rahmen
68,6 cm (27")
MHL
Dank der neuesten Technologie, verfügen die neuen Philips Displays über ein minimalistisches Design mit einem Außenrahmen von nur ca. 2,5 mm Breite. In Verbindung mit einem Black-Matrix-Streifen von etwa 9 mm Breite werden die Gesamtrahmenabmessungen erheblich verringert und erlauben so die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen das Display mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, ein großes Display zu verwenden.
TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.
3.7
von 5
12
Bewertungen
goes
20/07/2015
Suisse
Verifizierter Käufer
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Verifizierter Käufer
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite verfasst
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JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite verfasst
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Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
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