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Eingestellt
271B8QJEB/00
Scharfes Bild, effiziente Leistung
Laufen Sie mit dem Philips 27“ Full-HD-Monitor zur Höchstform auf. Lebendige und scharfe Full-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Höheneinstellung, Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.
B-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
3.8
von 5
29
Bewertungen
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271B8QJEB LCD-Monitor verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-01
Dietas
29/01/2019
Deutschland
Sagenhaft...
Habe dieses Produkt im Austausch für eine andere defekte Soundbar für eine faire Zuzahlung bekommen. Der Klang ist einfach nur klasse. Satte, saubere Bässe, tolle Effekte im Heimkino. Einziger Kritikpunkt: der doch sehr hohe Preis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst
Alf2020
21/07/2018
Deutschland
tolles gerät super sound
es ist eine tolle Soundbar sie macht einen guten satten klang und sieht dabei noch richtig gut und edel aus. sie ist hochwertig verarbeitet. Installation und Montage sind einfach wenn man die Schnellanleitung zur Hand nimmt. zu bedenken gibst nur eins,es ist kein echtes 5.1 Soundsystem dafür fehlen die Lautsprecher hinter der Sitzposition. es ist eine Soundbar aber dafür wirklich guter und satter Klang.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher verfasst
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Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.