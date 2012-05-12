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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220V3LSB/00

4.5

| (15) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

LED-Technologie für natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

15

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Top Monitor

Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V3LSB LED monitor verfasst

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21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

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08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

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Diese Bewertung wurde für 236V3LSB LED monitor verfasst

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