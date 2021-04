Allergien und Luftreinigung





Mit HEPA-Filtern gegen Pollen und Co.



Ein wichtiger Teil einer jeden Allergie-Behandlung ist die Vermeidung des Kontakts mit den Allergenen. Insbesondere die Kontaktvermeidung zu Allergenen in der Luft war bisher für Allergiker draußen und zu Hause sehr schwierig.

Durch hochwertige HEPA-Filter schaffen es jetzt die Philips Luftreiniger, Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaarallergene oder Schimmelsporen filtern und so eine gesunde Raumluft schaffen.