Reinigen Sie die Mikrofaserpolster Ihres Philips Staubsaugers regelmäßig, und ersetzen Sie diese bei nachlassendem Reinigungsergebnis.

Sie können das Polster unter laufendem Wasser ausspülen oder in einer Waschmaschine reinigen. Wenn Sie das Polster in der Waschmaschine waschen, wählen Sie ein sanftes Programm mit einer Maximaltemperatur von 60 °C. Nur bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen. Nicht bleichen, bügeln oder chemisch reinigen. Reinigen Sie das Polster nicht in der Spülmaschine.

Sie können einen neuen Satz Mikrofaserpolster in unserem Online-Shop bestellen.