Ihre Böden sind erst dann vollständig gereinigt, wenn Sie nach dem Staubsaugen auch wischen. Normalerweise erfordert das viel Aufwand und unterschiedliche Hilfsmittel. Was wäre, wenn Sie beides gleichzeitig erledigen könnten? Das aufsteckbare Saug- und Wischsystem ermöglicht gleichzeitiges Saugen und Feuchtwischen, um mehr Schmutz und Flecken in einem Zug zu entfernen. Sie können sogar Ihren Lieblingsreiniger in den Wasserbehälter geben, um damit bis zu 99 % der Bakterien zu entfernen.