Sie können den Vorfilter (C in der Abbildung unten) reinigen bzw. waschen.



Die anderen Filter (A und B in der Abbildung unten) können nicht gewaschen werden. Sie müssen ausgetauscht werden. Bitte lesen Sie in Ihrer Betriebsanleitung nach, um sich die für Ihr Modell geltenden Anzeigen zum Wechseln des Filters anzusehen.