In der Clean Home+ App können Sie ganz einfach Ihre lokalen Daten zur Luftqualität und zu Pollen überwachen. Diese werden mit Luftqualitätsdaten von Innenräumen kombiniert, die der App laufend von Ihrem vernetzten Philips Luftreiniger bereitgestellt werden. So bietet Ihnen die App ein vollständiges Echtzeitbild Ihrer gesamten Luftqualität. Auf dieser Grundlage geben wir Ihnen in der App nützliche Ratschläge zur Verwaltung Ihrer Luftqualitäts- und Allergenwerte.