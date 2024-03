Atlantic Flip&Juice™

Die ProBlend Ultra Technologie kombiniert 3 Funktionen, um die ultimative Vielfalt an Geschmack und Textur zu erhalten – bei jeder Verwendung: Der ProBlend Ultra-Motor mit einer 1.500-W-Leistung fördert den Mixfluss, die ProBlend Ultra-Klingen aus einer Kombination von gezackten Klinge, um harte Zutaten in kleinere Stücke zu zerkleinern, und scharfen Klingen, um sie in feinste, kleine Stücke zu schneiden. Zuletzt ist der ProBlend Ultra-Becher mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.