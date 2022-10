Schritt 1

Optimale Wasserqualität durch die Filterung erhalten Sie durch Einstellung des INTENZA Aroma Systems an der Unterseite der Filterpatrone (Abbildung 1). Drehen Sie den Ring in seine jeweilige Position (Buchstaben A, B oder C):

A: für Gebiete mit weichem Wasser B: für Gebiete mit mittelhartem Wasser C: für Gebiete mit hartem Wasser