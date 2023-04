Reinigt auch schwer erreichbare Stellen

Dank seiner niedrigen Höhe (96 mm) reinigt der Saug- und Wischroboter auch schwer erreichbare Stellen unter Sofas, Betten und anderen Möbelstücken. Für eine gründlichere Reinigung verfügt der Roboter über eine Seitenbürste, um an Kanten entlang zu reinigen und Verschmutzungen so in die Saugöffnung zu befördern. Das Gerät kann sich ohne manuelles Justieren in Ihrer Wohnung bewegen. Es überquert mühelos Hürden mit einer Höhe von bis zu 17 mm, z.B. in Form von Türschwellen, Teppichen oder Vorlegern. Zudem wird der Saug- und Wischroboter durch drei Fallschutzsensoren an der Unterseite vor Stürzen, z.B. von Treppen, geschützt.