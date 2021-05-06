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Eingestellt

Philips AventHandmilchpumpe

SCF430/10

4.6
| (365) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Angenehmes Abpumpen – überall
Genießen Sie den sanften Komfort der tragbaren Philips Avent Handmilchpumpe. Mit Natural Motion-Technologie, inspiriert vom Saugen des Babys für einen schnellen Milchfluss. Passen Sie Rhythmus und Vakuum ganz einfach an. Passend für alle Brustwarzengrößen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss

Angenehmes Abpumpen – überall

  • Einfaches Abpumpen und Füttern

  • Standardset

Unterstützt den schnellen Milchfluss

Unterstützt den schnellen Milchfluss

Der innovative Silikonflansch, der der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schnell eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

365

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2

06/05/2021

Deutschland

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Einfache Handhabung

Tolle Milchpumpe. Sie ist schön klein, sodass man sie auch unterwegs gut benutzen kann. Das Abpumpen ist angenehm durch den großen gummierten Aufsatz

Vorteile

Klein, gut zu verstauen, angenehmes Abpumpen

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

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03/05/2021

Deutschland

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Praktisches Abpumpen für Unterwegs

Die Handmilchpumpe von Philips würde ich jeder Zeit weiter empfehlen. Da in diesem Set alles an Zubehör mit dabei ist, kann man sofort mit dem Abpumpen starten. Die Bedienung der Pumpe ist durch die gut beschriebene Anleitung und durch das relativ einfache System sehr einfach. Die Handmilchpumpe pumpt die Muttermilch ohne Probleme, sauber und auch schnell ab. Die Reinigung stellt sich auch sehr unproplematisch dar. Was mich am meisten überzeugt hat: die sehr praktische, kompakte Größer der Handmilchpumpe. Somit steht dem Abpumpen für Unterwegs nichts mehr im Weg. Für mich als Mutter die gerne und viel unterwegs ist eine echte Erleichterung.

Vorteile

Sehr praktisch, gut für unterwegs, klein und kompakt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/05/2021

Deutschland

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Klare Kaufempfehlung

Wir duften die Handmilchpumpe von Avent Testen und sind begeistert. Die Milchpumpe liegt super an der Brust an und mit leichtem Druck entnimmt sie der Brust Muttermilch direkt und die passenden Flaschen von Avent. Auch die Reinigung ist ein Kinderspiel und schnell erledigt. Die Pumpe kann problemlos in eine Tasche für unterwegs gepackt werden um auf Reise auch den Alltag einer Mama zu erleichtern.

Vorteile

Handlich leicht und kompakt

Nachteile

Keine

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 