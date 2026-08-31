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Philips Avent Breast PumpsGriff der Milchpumpe

CP9282/97

Steuern Sie Ihre Abgabe, folgen Sie Ihrem Milchfluss.

Stellen Sie die Intensität der Vakuumstufe durch Drücken des Griffs so ein, dass sie ihrem persönlichen Komfortgefühl entspricht.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Handmilchpumpe

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SCF430/01

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

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  • Weiß

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Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 