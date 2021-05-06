Die Milchpumpe von Philips hat mir gut gefallen. Das erste Auseinanderbauen und Reinigen hat gut funktioniert. Ich habe alle Teile in kochendem Wasser ausgekocht und komplett durchtrocknen lassen. Der Zusammenbau ging problemlos und ist sehr verständlich, auch ohne Bedienungsanleitung. Lediglich die Silikon- Teile haben bei den ersten zwei, drei mal Zusammensetzen etwas mehr Aufmerksamkeit gebraucht, bis ich raus hatte, wie es am besten klappt. Zum Pumpen selbst habe ich nichts negatives zu berichten! Die Haube hat gut gepasst, obwohl es eine „one size“ ist und ich bei anderen Milchpumpen oft auf eine größere Haube zurück greifen musste. Lediglich eine „Vorstufe“ zum Pumpen, um den Milchfluss anzuregen, hätte ich toll gefunden. Aber auch ohne hat es gut geklappt. Ich habe einen starken Milchspende- Reflex und habe innerhalb von fünf Minuten über 100ml Pumpen können. Somit war die kleine Flasche, die im Lieferumfang enthalten ist, schon fast voll. Ich werde mir also noch größere Flaschen dazu kaufen, um ohne Unterbrechung beide Seiten nacheinander abpumpen zu können. Der Silikon- Sauger, der der Milchpumpe beiliegt, wurde von meinem Kind problemlos akzeptiert. Obwohl mein Kind vollgestillt wird bzw. sonst nur aus Becher/ Glas trinkt, hatte er keine Probleme damit. Ich kann die Philips Avent Milchpumpe uneingeschränkt weiter empfehlen.