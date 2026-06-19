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PSG8050/30
Intelligenter autom. Dampfausstoß
Garantiert keine Brandflecken*
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen
Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.
Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.
SteamGlide Elite ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie ein herkömmlicher Sockel aus Aluminium und unsere patentierte 6-fache Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht sorgt für müheloses Gleiten und schnellste Ergebnisse.
Auszeichnungen
Bewertungen
Auf allen bügelbaren Stoffen