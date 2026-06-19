SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie ein herkömmlicher Sockel aus Aluminium und unsere patentierte 6-fache Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht sorgt für müheloses Gleiten und schnellste Ergebnisse.