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  • Das Bügeleisen, das automatisch für dich dampft
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PerfectCare 8000 SeriesDampfbügelstation

PSG8050/30

1 Auszeichnung

Das Bügeleisen, das automatisch für dich dampft
Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Bewegungssensor-Technologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Das Bügeleisen, das automatisch für dich dampft

  • Intelligenter autom. Dampfausstoß

  • Garantiert keine Brandflecken*

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.

Besonders starker Dampfausstoß für effiziente Faltenentfernung

Besonders starker Dampfausstoß für effiziente Faltenentfernung

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie ein herkömmlicher Sockel aus Aluminium und unsere patentierte 6-fache Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht sorgt für müheloses Gleiten und schnellste Ergebnisse.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen