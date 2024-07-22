[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wir haben die Dampfbügelstation von Philips PerfectCare 7000 series getestet. Vorab möchten wir erwähnen, dass wir bisher einen Bügeleisen zum Bügeln verwendet haben, dieser war sehr einfach ausgestattet. Das Bügeln im Alltag nimmt viel Zeit in Anspruch,diesbezüglich haben wir nach der perfekten Dampfbügelstation Ausschau gehalten. Mein Mann und ich sind im öffentlichen Dienst, wo das Tragen von gepflegter Kleidung von Bedeutung ist. Geliefert wurde die Bügelstation einwandfrei, sehr gut verpackt innerhalb von zwei Werktagen nach Bestellung. Die Inbetriebnahme gestaltete sich auch kinderleicht, der Tank musste befüllt werden und der Stecker musste mit der Steckdose in Verbindung gesetzt werden. Nach einer kurzen Einstellung der Dampfbügelstation kann es auch direkt losgehen. Kleidungsstücke wie Kleider aus feinem Stoff lassen sich wunderbar auch senkrecht im hängen bügeln. Der Dampfausstoß ist sehr stark und Kleidungsstücke lassen sich dadurch einwandfrei glatt bügeln, es reicht lediglich aus einmal mit dem leichten Bügeleisen über die Kleidungsstücke zu gleiten. Zudem muss man nicht unbedingt den Tank mit destilliertem Wasser befüllen da dieser über eine Easy- De- Calksystem verfügt, bei kalksammlung meldet die Station dies anhand durch Aufleuchten einer Taste. Sehr praktisch ist es auch, dass der Tank sich rausnehmen lässt und nicht in der Bügelstation fest eingebaut ist. Wir sind absolut überzeugt und können diese Dampfbügelstation von Philips PerfectCare ganz klar empfehlen, schnell lässt sich der Wäscheberg bügeln. Das bügeln macht jetzt Spaß.