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PerfectCare 7000 SeriesDampfbügelstation

PSG7030/20

4.5
| (368) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstaunlich leicht und leistungsstark
Die PerfectCare 7000 Series wurde für deinen Komfort entwickelt. Extrem leicht und einfach zu handhaben. Dennoch hohe Dampfleistung, um schnell hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die OptimalTEMP Technologie verhindert Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Erstaunlich leicht und leistungsstark

  • Garantiert keine Brandflecken*

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Leistungsstarker Dampfausstoß für Faltenentfernung

Leistungsstarker Dampfausstoß für Faltenentfernung

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Eine ideale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Kleidungsstücke

Eine ideale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Kleidungsstücke

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen, und garantiert entstehen keine Brandflecken. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehören das Vorsortieren der Wäsche und das Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Leichtes Bügeleisen, ideal für vertikales Dampfglätten

Leichtes Bügeleisen, ideal für vertikales Dampfglätten

Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung des Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts von nur 800 g eignet es sich zudem für einfaches vertikales Glätten von Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

368

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

22/07/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfacher geht bügeln nicht

Dampfautomatik ist totale Erleichterung beim Bügeln und ist zeitersparnis. Sehr leichtes Bügeleisen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Dampfbügelstation verfasst

01/07/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Ware

Dieses Gerät ist etwas zu teuer, aber es erfüllt seinen Zweck tatsächlich zu 100 %, sodass jede Hausfrau oder jeder alleinstehende Mann (wie ich, der bügelt) es haben sollte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst

01/07/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Viel Power

Dieses Modell hat noch mehr Power, als mein Vorgängermodell. Es kommt noch mehr Dampf , was das Bügeln schneller macht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen