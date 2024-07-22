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Garantiert keine Brandflecken*
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen
Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen, und garantiert entstehen keine Brandflecken. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehören das Vorsortieren der Wäsche und das Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung des Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts von nur 800 g eignet es sich zudem für einfaches vertikales Glätten von Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.
Auszeichnungen
4.5
von 5
368
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Jokojoko
22/07/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfacher geht bügeln nicht
Dampfautomatik ist totale Erleichterung beim Bügeln und ist zeitersparnis. Sehr leichtes Bügeleisen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Dampfbügelstation verfasst
Bertoli
01/07/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Ware
Dieses Gerät ist etwas zu teuer, aber es erfüllt seinen Zweck tatsächlich zu 100 %, sodass jede Hausfrau oder jeder alleinstehende Mann (wie ich, der bügelt) es haben sollte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst
Redie
01/07/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Viel Power
Dieses Modell hat noch mehr Power, als mein Vorgängermodell. Es kommt noch mehr Dampf , was das Bügeln schneller macht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Dampfbügelstation verfasst
Auf allen bügelbaren Stoffen