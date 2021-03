Verstellbare Schneidescheibe für dünne bis dicke Scheiben (1-7 mm)

"Unsere Leben werden immer stressiger, sodass es immer wichtiger wird, Zeit in der Küche zu sparen und dennoch leckere und nahrhafte Speisen auf den Tisch zu bringen. Ich möchte, dass sich gestresste Eltern mit der neuen Küchenmaschine so wohl wie möglich fühlen, damit sie etwas mehr Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen können, indem sie Mahlzeiten schneller zubereiten können." Diese Schneidescheibe lässt sich leicht einstellen, um Scheiben von Äpfeln, Kartoffeln oder anderen Lebensmitteln in der gewünschten Dicke zu schneiden.